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Galatasaray'a konuk olacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Galatasaray'a konuk olacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor'un maç kadrosu belli oldu.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında cuma günü Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hava yoluyla İstanbul'a giden kırmızı-beyazlı ekip, konaklayacağı otele yerleşti.

Sivasspor, akşam saatlerinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor'un Galatasaray maçı kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor müsabakası yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

(AA)

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