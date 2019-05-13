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Galatasaray'a Jeain Philippe Mateta'yı önerdiler

Galatasaray'a Jeain Philippe Mateta'yı önerdiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Jeain Philippe Mateta ismi gündeme geldi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı takıma Mainz 05'de forma giyen Jean Philippe Mateta önerildi. Alman ekibinin bu sezon başında Lyon'dan transfer ettiği oyuncu menajerler tarafından Galatasaray kulübüne sunuldu.

21 yaşındaki Fransız golcü bu sezon Mainz forması ile 13 gol atıp 3 asiste imza attı. Sezon sonunda santrfor takviyesi yapmasına kesin gözle bakılan Galatasaray'a önerilen Mateta'nın ise özellikle bonservis maliyetinin transfer ihtimalini düşük kılması bekleniyor.

Mainz'ın 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında aldığı Mateta için en az 10-11 milyon Euro civarında bir teklife olumlu yanıt verebileceği ve bu nedenle de Galatasaray'ın ayıracağı bütçeyi aşacağı öğrenildi.

(Futbol Arena)

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