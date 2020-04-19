Galatasaray'a iyi haber! Gomis imzayı atıyor, Falcao'dan vazgeçildi

Sarı-kırmızılıların yıldızı Radamel Falcao'ya kanca atan Al Hilal, golcüsü Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşınca Kolombiyalı oyuncudan vazgeçti.
Al Hilal formasını giydiği 1.5 senede 55 maçta 39 gol-10 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, takımına Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşatırken, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu. Suudi Arabistan ekibi, B planı olarak Falcao'yu takibe alırken nabız yoklamaya da başladı.
Gomis'e bu esnada 2 yıllık kontrat öneren Al Hilal yönetimi, olumlu yanıt alınca 35 yaşındaki Gomis'le yola devam kararı verdi.
Galatasaray ise yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve 1.9 milyon Euro'luk bonusları olan Falcao'dan indirim talep edecek.
(Sabah)
Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.
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