Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber

SPOR GÜNDEMİ

Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

AKŞAM Özel Röportaj: Keşke kaptan olmasaydım AKŞAM Özel Röportaj: Keşke kaptan olmasaydım Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”

Isla'ya erken gala Isla'ya erken gala İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.

2 ay önce İstanbul'a gelmişti ancak transfer yattı! 2 ay önce İstanbul'a gelmişti ancak transfer yattı! Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Yunan 10 numara Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti. AEK, başarılı futbolcu için Siyah-Beyazlılardan 3 milyon Euro'nun üstünde bir rakam talep edince transfer yattı.

Aslan'a yeni Kolombiyalı Aslan'a yeni Kolombiyalı Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Aurelio'dan sonra flaş karar Aurelio'dan sonra flaş karar Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Gündem yeniden Roberto Carlos.