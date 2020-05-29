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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 10:15
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Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber

Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber

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Galatasaray'a gelecek sezon da kiralamak istediği Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Tam 25 futbolcusunu satışa çıkaran Monaco, Nijeryalı yıldızı bu grubun dışında tuttu.

Galatasaray, devre arasında dönen Onyekuru için Monaco'ya 750 bin Euro kiralama bedeli öderken 6 aylık sözleşmeye satın alma opsiyonu koymamıştı.

Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe zaferinin mimarı olan Onyekuru ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılı kulübe Fransa'dan kötü haber geldi.

Kemer sıkma kararı alarak tam 25 oyuncusunu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı yıldızı ise bunun dışında tuttu. Ligue 1 ekibi, 4 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda Galatasaray'dan geri çağıracak.

Onyekuru'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığı için sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı durumda.

(Sabah)

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