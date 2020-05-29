Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber

Galatasaray, devre arasında dönen Onyekuru için Monaco'ya 750 bin Euro kiralama bedeli öderken 6 aylık sözleşmeye satın alma opsiyonu koymamıştı.
Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe zaferinin mimarı olan Onyekuru ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılı kulübe Fransa'dan kötü haber geldi.
Kemer sıkma kararı alarak tam 25 oyuncusunu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı yıldızı ise bunun dışında tuttu. Ligue 1 ekibi, 4 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda Galatasaray'dan geri çağıracak.
Onyekuru'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığı için sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı durumda.
(Sabah)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”
İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.
Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Yunan 10 numara Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti. AEK, başarılı futbolcu için Siyah-Beyazlılardan 3 milyon Euro'nun üstünde bir rakam talep edince transfer yattı.
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İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.