'Galatasaray'a 'hayır' dedim'

AKŞAM
Çetin “F.Bahçe ve G.Saray beni sürekli arıyordu ama hayalim Avrupa’da oynamaktı. O yüzden onların teklifini kabul etmedim. İtalya çok güçlü bir lig” diye konuştu
Göztepe'yi 3-0 gibi net bir skorla yenen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Lens'in performansları akıllarda soru işareti bıraktı.
Falcao, Instagram’da sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor.
Beşiktaş, Roma’nın Fransız futbolcusu Maxime Gonalons için girişimlere başladı. SiyahBeyazlılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralanmak istiyor.
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gidiyor. Sarı-Lacivertliler tüm planlarını zorlu deplasmanda kazanıp 2’de 2 yapmak üzerine kurdu.
Ersun Yanal’ın, “Mutlaka alınsın” dediği oyuncuyla Sarı-Lacivertliler ön görüşme yaptı ve 3 milyon euro garanti para artı 1 milyon euro bonus karşılığı anlaştı. Buna rağmen Marsilya işi yokuşa sürüyor
Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilendiği belirtildi.
İSPANYA basını Fenerbahçe’nin, Sevilla’dan İsrailli golcü Munas Dabbur’u almaya çalıştığını duyurdu.