'Galatasaray'a 'hayır' dedim'

ROMA’YLA anlaşan Mert Çetin, transfer süreci ile ilgili konuştu.

AKŞAM

Çetin “F.Bahçe ve G.Saray beni sürekli arıyordu ama hayalim Avrupa’da oynamaktı. O yüzden onların teklifini kabul etmedim. İtalya çok güçlü bir lig” diye konuştu