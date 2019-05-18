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  3. Galatasaray'a haber yolladı! 'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum'

Galatasaray'a haber yolladı! 'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum'

Galatasaray'a haber yolladı! 'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum'

Lokomotiv Moskova ile sözleşme yenilemeyen Manuel Fernandes kendisini isteyen Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova ile sözleşme yenilemeyen Portekizli yıldız oyuncu Manuel Fernandes kendisini isteyen Galatasaray'a mesaj yolladı.

Portekizli futbolcunun menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj ilettiği ve "Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedi.

33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 27 maçta 3 gol, 6 asist ile oynadı. Fernandes'in Rus ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

4 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Rus basını, Lokomotiv Moskova'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıkladığı Portekizli oyuncunun, senelik 4 milyon euro garanti ücret istediğini aktardı. Galatasaray'ın ise bu rakamlara çıkması beklenmiyor

Rus ekibinin, tecrübeli oyuncunun maaş talebi sonrasında yolları ayırma kararı aldığı ve Fernandes'in de kulüp aramaya başladığı ifade edildi.

MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes'i bize teklif etti. Futbolculuğunu beğenirim ama 'Siz niye bırakıyorsunuz?' dedik, cevaplamadılar. Mali şartları o zaman uygun gelmedi. Mali şartları uygun olan her şeyi değerlendiririz." şeklinde konuşmuştu.

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