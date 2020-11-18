'Galatasaray'a gitmek kariyerimin en büyük yanlışıydı'

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Makedon golcü Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi, İtalyan basınına konuştu. Corsi, verdiği röportajda, oyuncusunun en büyük hatasının Galatasaray'a transfer olmak olduğunu söyledi.

2014-15 sezonunda İtalyan kulübü Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve 2015-16'da Genoa'nın yolunu tutan Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi açıklamalarda bulundu.

Corsi, konuşmasında Pandev'in Galatasaray ve Türkiye'deki sürecine değinirken, bunu en büyük kariyer hatası olarak nitelendirdi.

Ünlü menajerin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu:

"Napoli'de bir İtalya Kupası kazanmıştı ve bana o zamanlar çok güzel şeyler anlatıyordu. Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin belkide tek hatası Galatasaray'dı. Ayrıca, eski hocası Benitez tarafından da istediği takdiri görememişti."