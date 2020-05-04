'Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim'

Babel, Hollanda basınından De Telegraaf’a açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray’a geri döneceğim. Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020’de formda giymek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Galatasaray’da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edebilmek için çok çalışmalı ve kendimi göstermeliyim" diye konuştu.
"Gerçek Babel’i gösteremedim"
Ajax’ta iyi bir performans sergileyemediğini dile getiren Babel, "Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel’i gösteremedim. Futbolda, son maçta ne kadar iyiysen o kadar iyisindir. Bir kez daha benim için ’çok kötü’ yorumları yapılmaya başlandı. Bu durum utanç verici. Son maçlardaki performansımla hafızalarda yanlış imaj bıraktım ama bunu değiştireceğim" şeklinde konuştu.
"Kendimi değiştireceğim"
Ryan Babel, kendisi ile ilgili eleştiri yaptığını da belirterek, "Galatasaray’a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim. Ajax’ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı. Sezonun ilk yarısında da takım zorlanmış. Sakatlıklar nedeniyle hep farklı yerlerde oynadım. Bir sağda, bir solda, bir ortada. Bundan oyunum da etkilendi" değerlendirmesini yaptı.
"Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim"
Gelecek planlaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, "Galatasaray ile 2022’ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim. Belki, önümüzdeki sezon da Ajax’a kiralanırım. Bunu henüz konuşmadık. Konuşmak için da çok erken" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray da razı olursa..."
Korona virüs salgını nedeniyle sözleşmesinde belirsiz noktalar olduğunu söyleyen Babel, "1 Haziran’da kiralık sözleşmem bitiyor. Galatasaray da razı olursa Ajax’ta antrenmanlara devam etmek isterim. Sürekli fit kalmak istiyorum. Ne yazık ki bu şartlarda pek mümkün olmuyor. Bu nedenle sürekli ekstra çalışmalar yapıyorum. Fizyoterapistimle sürekli görüşüyorum ve her gün sağlıklı yemekler yiyorum" açıklamasında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”
Galatasaraylı taraftarlara kötü haberi eski kaptan Tugay Kerimoğlu verdi. Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Mario Lemina'yı transfer etmesinin çok zor olduğunu söyledi.
İngiliz basını, Liverpool'un Uğurcan Çakır transferinden vazgeçmediğini ve başarılı kalecinin gelecek sezon Kırmızılar'ın formasını giyeceğini yazdı.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un geleceği belli oldu. Hollanda'da sezonun iptal edilmesiyle siyah-beyazlı takıma dönecek olan milli futbolcu, corona virüsü nedeniyle zor durumda olan siyah-beyazlı kulübün indirim teklifini kabul etti.
Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği anlaşmasının uzatılmasını hedefliyor. Cim-Bom, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 senelik sözleşmenin süresinin artırılması için çalışmalara başladı. Revize konusu masaya yatırıldı. Mevcut sürenin 2 katı bekleniyor.
Galatasaray'ın Radamel Falcao ile yollarını ayırıp Mario Mandzukic'i transfer edeceği öne sürülmüştü. Golcü futbolcunun menajeri Ivan Cvjetkovic, “Henüz bizimle resmi bir temas olmadı” derken Hırvatistan Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Ivica Olic ise tecrübeli forvete “Ne işi var Katar'da? Galatasaray gibi tutkulu takımları düşünmeli” tavsiyesinde bulundu.