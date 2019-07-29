Galatasaray'a Falcao transferinde bonservis müjdesi

Monaco kulübü Falcao'nun yerine Real Madrid'den Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak girişimlerini hızlandırırken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Falcao'nun serbest bırakılacağı iddia edildi.

Galatasaray taraftarlarının günlerdir merak ettiği Falcao transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Monaco yönetimi Falcao'nun maaş yükünden kurtulmak için yeni sezonda başka bir forvetle yola devam etme kararı alırken, son olarak Fransız kulübü Real Madrid'den Mariano Diaz için harekete geçti.

Monaco forvet transferinde Falcao'nun boşluğunu Mariano Diaz ile doldurmayı planlarken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Falcao'nun serbest kalma ihtimali güçlenecek. Gazzetta muhabiri Nicola Schira'nın iddiasına göre, Monaco eğer Mariano Diaz'ı transfer ederse Falcao'yu serbest bırakacak.

GALATASARAY'A BONSERVİS KONUSUNDA İYİ HABER

Galatasaray kulübü bir yandan Falcao'yu ikna etmeye çalışırken, bir yandan Monaco ile bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Monaco, Diaz için girişimlerini hızlandırırken bu transferin gerçekleşmesi halinde Falcao'dan bonservis talep etmeyecek. Sarı kırmızılılar Falcao'ya 4 senelik sözleşmeden yıllık 5 milyon euro önerdi.

MARIANO DIAZ MONACO'YA GİTMEYİ KABUL ETTİ

Monaco ile Mariano Diaz arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Mariano Diaz, Monaco'ya gitmeyi kabul ederken kulüpler arasındaki görüşmeler son noktaya gelindi. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.