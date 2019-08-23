SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi' Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi' İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Hoffenheim'ın orta saha oyuncusu Havard Nordtveit'in transferinde mutlu sona çok yakın...

Monaco'nun hocası açıkladı! 'Falcao...' Monaco'nun hocası açıkladı! 'Falcao...' Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nzonzi'den flaş transfer itirafları Nzonzi'den flaş transfer itirafları Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, açıklamalarda bulunurken teknik direktör Fatih Terim ve taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiriyorlardı! Haciz şokuyla sarsıldılar Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiriyorlardı! Haciz şokuyla sarsıldılar Mali kriz ve transfer yasağıyla birlikte lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.