Galatasaray'a Emre, Saracchi ve Etebo müjdesi

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haberler geldi. Geçen sezon sakatlanan Emre Akbaba kısa zamanda takıma katılacak.
Kondisyoner Scott Piri'nin özel program uyguladığı Emre milli aranın ardından formasına kavuşacak. Başakşehir karşısında sakatlanan Saracchi ve Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo'nun da Alanya maçına yetiştirileceği belirtildi.
Taylan Antalyalı'nın da oynaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Üst üste yenilgiler alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sitemde bulunduğu isimle yollar ayrılıyor.
Emre Akbaba, Saracchi ve Etebo'nun görev verilirse Alanya maçında oynayabileceği belirtilirken, Taylan da yetiştirilmeye çalışılıyor.
Kara Kartal'ın son transferi Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki ilk idmanına dün çıktı. Kondisyon ağırlıklı çalışıp çift kaleye katılan an 28 yaşındaki sağ kanat, takımla en iyi şekilde hazırlanıp 26 Ekim'deki Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'e geçmeyi hedefliyor.