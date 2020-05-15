Galatasaray'a Diagne piyangosu!

Club Brugge'ün şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak.
CLUB BRUGGE ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
Ligler ertelenmeden önce play-off sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan Waasland Beveren ise küme düştü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.
Belçika Ligi resmen tescil edildi! Club Brugge şampiyon ilan edildi
ÖZEL MADDE DEVREYE GİRECEK!
Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak. (A Spor)
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve bu doğrultuda ofansif orta saha arayan Galatasaray, Mohammed Kudus transferini oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldı. Bu bölgeye uygun maliyetli bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Evander'in transferi için harekete geçti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor...
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği yönünde hakkında haberler çıkan ve Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeniden gündem olan Albert Riera açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu çalışmalarına devam ederken savunma mevkisine öncelik vermişti. Stoper bölgesine Dino Arslanagic'i gündemine alan sarı-lacivertlilere bu transferde 3 rakip çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu vurdu. Belçika Ligi'nin koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilmesi ve Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesinden sonra Senegalli futbolcunun sözleşmesindeki madde devreye girecek ve Galatasaray ekstra bonus ödemesi alacak.