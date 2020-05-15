Galatasaray'a Diagne piyangosu!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Evander kararı! Aslan hamlesini yapıyor... Galatasaray'da Evander kararı! Aslan hamlesini yapıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve bu doğrultuda ofansif orta saha arayan Galatasaray, Mohammed Kudus transferini oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldı. Bu bölgeye uygun maliyetli bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Evander'in transferi için harekete geçti.

Ve Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı Ve Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması! Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması! Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği yönünde hakkında haberler çıkan ve Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeniden gündem olan Albert Riera açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe istedi, talipleri çoğaldı! Fenerbahçe istedi, talipleri çoğaldı! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu çalışmalarına devam ederken savunma mevkisine öncelik vermişti. Stoper bölgesine Dino Arslanagic'i gündemine alan sarı-lacivertlilere bu transferde 3 rakip çıktı.