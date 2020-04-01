Galatasaray'a Diagne piyangosu

Galatasaray'ın Belçika'ya kiraladığı Diagne için İngiltere'den yeni bir talip çıktı.

AKŞAM

Galatasaray’a Club Brugge’e kiralanan ancak orada da tutunamayan Diagne’ye bu kez de Nottingham Forest talip oldu. İngiltere’de Championship’te mücadele eden köklü kulüp, Senegalli forvet için 8 milyon euro vermeye hazır. G.Saray Yönetimi’nin kararı bekleniyor.