Galatasaray'a derbi öncesi Marcelo Saracchi müjdesi

Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Lemina'nın eksikliği her ne kadar can sıksa da, sakatlığı bulunan diğer yıldızlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Birkaç haftadır süren sakatlığını atlatarak Yeni Malatyaspor maçında formasına kavuşan Radamel Falcao'nun ardından Galatasaray'a bir iyi haber de Marcelo Saracchi'den geldi. Uruguaylı sol bekin sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı açıklandı. Lemina'nın ise günü tedaviyle geçirdiği belirtildi.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.
Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.
23. haftada kritik Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'a yıldız oyuncusundan iyi haber geldi.
Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında. Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.
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