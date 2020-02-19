Galatasaray'a derbi öncesi Marcelo Saracchi müjdesi

23. haftada kritik Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'a yıldız oyuncusundan iyi haber geldi.

Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Lemina'nın eksikliği her ne kadar can sıksa da, sakatlığı bulunan diğer yıldızlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Birkaç haftadır süren sakatlığını atlatarak Yeni Malatyaspor maçında formasına kavuşan Radamel Falcao'nun ardından Galatasaray'a bir iyi haber de Marcelo Saracchi'den geldi. Uruguaylı sol bekin sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı açıklandı. Lemina'nın ise günü tedaviyle geçirdiği belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.