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Galatasaray'a Cuic'ten kötü haber

Galatasaray'a Cuic'ten kötü haber

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Rumen oyuncusu Claudia Cuic'in sol diz ön çapraz bağı koptu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının dün FIBA Avrupa Kupası'nda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye 78-62 yenildiği maçta sakatlanan Cuic'in sağlık durumunun belli olduğu ifade edildi.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki forvet oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarında kopuk tespit edildiği ve yarın operasyon geçireceği kaydedildi.

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