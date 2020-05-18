Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan!

Suudi basını Al Nasr kulübünün 31 yaşındaki Maicon'u kadrosunda tutmak istediğini ve sarı-kırmızılı ekibe 3 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü.
TEKNİK DİREKTÖR KALMASINI İSTİYOR
Öte yandan kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Vitoria'nın Maicon'un performansından hayli memnun olduğu ve takımda kalmasını yönünde olumlu görüş sunduğu belirtildi.
MAICON DÖNMEK İSTEMİYOR!
Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusunun da takımda mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi.
İtalya'da 14 Haziran'a kadar tüm spor faaliyetleri durduruldu. İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, kısa süre önce Serie A'nın 13 Haziran'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu açıklamıştı.
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Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.
İtalya, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan ülkelerin başında geliyor. Virüs ülkenin her yerine sirayet ederken futbolcularda da bundan nasibini aldı. O futbolculardan birisi de bir dönem Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giymiş Fiorentina'nın Uruguaylı futbolcusu Martin Cacares... Cacares, virüse yakalandıktan sonra yaşadığı zor günleri anlattı. İşte Cacares'in o açıklamaları.
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