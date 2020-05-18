Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan!

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.

Suudi basını Al Nasr kulübünün 31 yaşındaki Maicon'u kadrosunda tutmak istediğini ve sarı-kırmızılı ekibe 3 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü.

TEKNİK DİREKTÖR KALMASINI İSTİYOR

Öte yandan kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Vitoria'nın Maicon'un performansından hayli memnun olduğu ve takımda kalmasını yönünde olumlu görüş sunduğu belirtildi.

MAICON DÖNMEK İSTEMİYOR!

Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusunun da takımda mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi.