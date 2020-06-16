Galatasaray'a Belhanda'dan müjdeli haber

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak. Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.

Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, Younes Belhanda transferinin ancak Eduardo ile yollarını ayırmaları halinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Bu durumda Fenerbahçe’nin oyuncuyu kadrosuna katması ezeli rakibinin işine yarayacak.

Sarı-kırmızılıların bir süredir elinden çıkarmaya çalıştığı Belhanda ile yollarını ayırması, bu transferin ardından kolaylaşacak.

Galatasaray’ın yollarını ayırmayı planladığı ve bir süredir kendisine kulüp aranan Faslı futbolcu, pandemi arasından sonra da Terim’in gözüne giremedi.

Deneyimli teknik adam Rizespor karşısında oyuncusunu maça yedek kulübesinde başlatmıştı.

(Milliyet)