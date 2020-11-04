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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:08
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Galatasaray'a Belhanda'dan iyi haber geldi

Galatasaray'a Belhanda'dan iyi haber geldi

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Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Belhanda'nın kadroda yer alması bekleniyor. Sol üst ön adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao ile sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma bulunan Saracchi'nin durumu ise yarınki testlerde belli olacak.

Ligde Sivas’ı da yenip 3’te 3 yapmak isteyen Galatasaray'da Faslı yıldız Belhanda'nın kadroda yer alacağı öğrenildi. Sol üst ön adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao ile sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma bulunan Saracchi’nin durumu ise yarınki testlerde belli olacak.

Ligde pazar günü Sivas ile karşılaşacak olan Galatasaray’da herkesin gözü, kulağı Belhanda, Saracchi ve Marcao’dan gelecek haberde. 3 haftalık kazanamama serisini ardından Erzurum ve Ankaragücü maçlarında gülen ve seriyi Sivas’ta da sürdürmek

isteyen sarı kırmızılılarda 3 yıldız ismini de sahada görmek isteyen Fatih Terim’e ilk müjdeli haber Belhanda’dan geldi. Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Faslı yıldız dün hem salonda hem sahada çalışırken Sivas’ta kadroda yer alacağı öğrenildi.

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