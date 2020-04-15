Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Teklifi kabul etti

Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti. Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.

(Fotomaç)