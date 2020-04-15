Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Teklifi kabul etti

Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti. Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.
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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.
İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.
Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Galatasaray, Henry Onyekuru için 13 milyon Euro belirleyen Monaco ile masaya oturarak rakamı aşağı çekmeye çalışacak.
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.