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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 09:50
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 09:50

Galatasaray'a ara transferde gençlik aşısı

Galatasaray'a ara transferde gençlik aşısı

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33 yaşındaki üç oyuncusu ile yollarını bir bir ayıran Galatasaray, üç yeni transferi ile her mevki için en az 10'ar yaş gençleşti. Ara transferde Saracchi, Onyekuru ve Sekidika transferleri ile sarı-kırmızılılar takıma gençlik aşısı yaptı, yaş ortalaması düştü.

Galatasaray, 3 yeni transferle ikinci yarı için kadrosunu güçlendirirken bir taraftan da takımın yaş ortalamasını düşürdü.

Sezonun ilk yarısında özellikle yaşlı bir ekip olması nedeniyle eleştirilen ve teknik direktör Fatih Terim'in de öz eleştiri yaptığı bu konu için yapılan hamleler, sonrasında 3 transferde de en az 10'ar yaş gençleşen oyuncular dikkat çekti!

Kısa süre içinde 33'er yaşındaki Yuto Nagatomo, Mariano ve Ryan Babel'in resmi ayrılığı beklenirken, üç oyuncu arasından sadece Babel'in Ajax'a kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

FATİH TERİM TAKIMI DEĞİŞTİRİYOR

Yeni transferler ise gençlikleri ile öne çıkıyor. Monaco'dan kiralanan Onyekuru 22, Leipzig'den 1.5 yıl için kiralanan Saracchi 21 ve Eskişehirspor'dan transfer edilen Sekidika ise 23 yaşında. En az 10'ar yaş genç oyuncularla aynı mevkileri takviye eden sarı-kırmızılılar ayrıca Mariano yerine Martin Linnes'i (28) de kadroya alıp gençlik aşısını sürdürdü.

(Sabah)

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