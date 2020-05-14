Galatasaray'a Ahmed Musa transferinde kötü haber

Galatasaraylı yöneticiler, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan net 8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'yı transfer etme ihtimalleri olmadığını belirtti.

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru'nun bonservisine bütçesi olmayan Galatasaray için bir süredir Ahmed Musa'nın adı geçiyor. Nijerya basını, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da top koşturan 27 yaşındaki forvetin adım adım sarı-kırmızılı ekibe yaklaştığını yazsa da mali şartların transferin önünde engel olduğu öğrenildi.

2 yıllık sözleşmesi kalan, Al-Nasr'da net 8 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın, şu anda 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao'dan bile pahalı olduğunu söyleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu transferin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti.

(Sabah)