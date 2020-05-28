Galatasaray'a 50 milyon TL'lik dev kaynak

Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.

Bir yandan koronavirüs etkisi, diğer yandan kulüplerin mali anlamda düştüğü darboğaz, yetkilileri sıkıştırırken, Galatasaray Yönetimi de üst üste hamleler yaparak sıkıntıları aşmaya çalışıyor.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Tribünlere sanal taraftar ve maske uygulaması yaparak gelir sağlamaya çalışacak olan sarı-kırmızılıların son çalışması, loca sahipleri için oldu. Yönetim, loca sahiplerini arayarak sözleşmelerin uzatılmasını talep etti.

150 loca sahibiyle iletişime geçen idareciler, sezon sonunda veya önümüzdeki yıl bitecek mukavelelerin 3-4 yıla uzatılması ricasında bulundu. Bu çerçevede loca sahiplerinin bu kulübe katkı sunmaları söylendi. Kulübün finansal problemini ortadan kaldırmayı planlayan yönetimin bu teklifine olumlu yanıt verenler oldu.

Bu loca sahipleri, "Galatasaray'a bu zor dönemde destek olmayacağız da ne zaman olacağız" dedi. Koronavirüs nedeniyle yaşanan belirsizlikte henüz kararını bildirmeyen loca sahiplerinin de bulunduğu dile getirildi. Galatasaray, loca sözleşmelerinin bu şekilde uzatılmasıyla kısa sürede kasasına 50 milyon lira koymayı planlıyor.