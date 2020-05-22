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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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Galatasaray'a 23'lük stoper

Galatasaray'a 23'lük stoper

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GALATASARAY için yeni bir iddia Meksika'dan geldi.

AKŞAM

“chivaspasion. bolavip.com”un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Monterrey’in 23 yaşındaki stoperi Cesar Montes ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

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