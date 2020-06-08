Galatasaray'a 21'lik golcü! Leblebi gibi gol atıyor

Gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlayan ve transfer politikasını genç isimler üzerine kuran Galatasaray, Belçika pazarında harıl harıl yetenekli futbolcu arıyor. Liglere verilen uzun arada maçları dikkatle izleyen scout ekibinin radarına Belçika ekibi KV Kortrijk takımında forma giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi girdi. 21 yaşındaki Nijeryalı santrfor, yetenekleriyle izleyenleri büyülüyor. 1.88'lik futbolcu hava toplarının dışında top tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor. Tecrübe ve devamlılık sorunu bulunan ancak yatırım yapmaya uygun bulunan Nijeryalı için 2 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi. Ocak ayında Litvanya ekibi Riteriai'dan 150 bin euro'ya transfer edilen Moffi, bu sezon 16 maçta 10 gol atmayı başardı.
121 DAKİKADA BİR ATIYOR
Belçika ekibinde sadece 3 maçın tamamında 90 dakika süre bulan Moffi, genellikle oyuna sonradan dâhil oluyor. Bu sezon Litvanya ve Belçika'da toplam bin 213 dakika süre bulan Moffi, her 121 dakikada bir fileleri sarsmayı başardı. Moffi, fileleri sarstıktan sonra yaşadığı gol sevinçleriyle de dikkat çekiyor. Golden sonra tribünlere doğru koşarak taklalar atan genç futbolcu taraftarları coşturuyor. Moffi, fiziği ve gol sevinciyle sarı-kırmızılılarda geçmiş dönemde oynayan Abdel Kader Keita'yı andırıyor. Moffi'nin Belçika kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.
(Fotomaç)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.
Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.