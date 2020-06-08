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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 08:28
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Galatasaray'a 21'lik golcü! Leblebi gibi gol atıyor

Galatasaray'a 21'lik golcü! Leblebi gibi gol atıyor

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21 yaşındaki santrforun potansiyelini fark eden sarı kırmızılılar, 2 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor. Nijeryalı futbolcu bu sezon 16 maçta 10 gol atarak dikkat çekti.

Gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlayan ve transfer politikasını genç isimler üzerine kuran Galatasaray, Belçika pazarında harıl harıl yetenekli futbolcu arıyor. Liglere verilen uzun arada maçları dikkatle izleyen scout ekibinin radarına Belçika ekibi KV Kortrijk takımında forma giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi girdi. 21 yaşındaki Nijeryalı santrfor, yetenekleriyle izleyenleri büyülüyor. 1.88'lik futbolcu hava toplarının dışında top tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor. Tecrübe ve devamlılık sorunu bulunan ancak yatırım yapmaya uygun bulunan Nijeryalı için 2 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi. Ocak ayında Litvanya ekibi Riteriai'dan 150 bin euro'ya transfer edilen Moffi, bu sezon 16 maçta 10 gol atmayı başardı.

121 DAKİKADA BİR ATIYOR

Belçika ekibinde sadece 3 maçın tamamında 90 dakika süre bulan Moffi, genellikle oyuna sonradan dâhil oluyor. Bu sezon Litvanya ve Belçika'da toplam bin 213 dakika süre bulan Moffi, her 121 dakikada bir fileleri sarsmayı başardı. Moffi, fileleri sarstıktan sonra yaşadığı gol sevinçleriyle de dikkat çekiyor. Golden sonra tribünlere doğru koşarak taklalar atan genç futbolcu taraftarları coşturuyor. Moffi, fiziği ve gol sevinciyle sarı-kırmızılılarda geçmiş dönemde oynayan Abdel Kader Keita'yı andırıyor. Moffi'nin Belçika kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.

(Fotomaç)

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