SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a 20'lik forvet Galatasaray'a 20'lik forvet Gelecek sezon kadrosunu güçlendirme arayışında olan Galatasaray, kadro alternatifi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, 3. Lig ekibinde forma giyen Somaspor'un 20 yaşındaki forveti Mehmet Uysal'ı gözüne kestirdi.

Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör kararı Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör kararı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden yönetime tepki göstermesine rağmen yönetim ligi mevcut teknik ekiple bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!' Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!' Galatasaray, 1986-1987 sezonunda şampiyonluk müracaatında bulunmasına ilişkin Beşiktaş'a yanıt verdi.

Trabzonspor efsanesinden Sörloth sözleri: ‘Ben olsaydım daha çok gol atardı‘ Trabzonspor efsanesinden Sörloth sözleri: ‘Ben olsaydım daha çok gol atardı‘ Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayının bordo-mavili takım olduğunu söylerken, Alexander Sörloth'a da övgüler yağdırdı. Mandıralı, Norveçli golcü hakkında ilginç bir de iddiada bulundu. İşte o sözler...

Eski sporcu olaylarda hayatını kaybetti Eski sporcu olaylarda hayatını kaybetti George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle ABD'de başlayan olaylarda Chris Beaty isimli eski bir sporcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Beşiktaş'tan anlamlı öneri Beşiktaş'tan anlamlı öneri Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.