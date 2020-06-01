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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 21:09
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Galatasaray'a 20'lik forvet

Galatasaray'a 20'lik forvet

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Gelecek sezon kadrosunu güçlendirme arayışında olan Galatasaray, kadro alternatifi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, 3. Lig ekibinde forma giyen Somaspor'un 20 yaşındaki forveti Mehmet Uysal'ı gözüne kestirdi.

Genç ve yerli isimlere yönelen Aslan, bonservisi Manisa FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet Mehmet Uysal'ı takibe aldı.

Bu sezon Soma'da 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu Galatasaray scout ekibi izliyor. 

Bu arada Mehmet Uysal'ı Galatasaray dışında Beşiktaş da listesine ekledi.

MEHMET UYSAL KİMDİR?

Mehmet Uysal, 21 Ekim 1999'da Manisa'da doğdu. 20 yaşındaki futbolcu, 1.87 boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor. Sağ ayağını kullanan Mehmet, Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısında başladı. Geçtiğimiz yaz Somaspor'a kiralandı. (Ajansspor)

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Galatasaray'a 20'lik forvet
Galatasaray'a 20'lik forvet

Galatasaray'a 20'lik forvet

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirme arayışında olan Galatasaray, kadro alternatifi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, 3. Lig ekibinde forma giyen Somaspor'un 20 yaşındaki forveti Mehmet Uysal'ı gözüne kestirdi.

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