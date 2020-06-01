Galatasaray'a 20'lik forvet

Genç ve yerli isimlere yönelen Aslan, bonservisi Manisa FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet Mehmet Uysal'ı takibe aldı.
Bu sezon Soma'da 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu Galatasaray scout ekibi izliyor.
Bu arada Mehmet Uysal'ı Galatasaray dışında Beşiktaş da listesine ekledi.
MEHMET UYSAL KİMDİR?
Mehmet Uysal, 21 Ekim 1999'da Manisa'da doğdu. 20 yaşındaki futbolcu, 1.87 boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor. Sağ ayağını kullanan Mehmet, Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısında başladı. Geçtiğimiz yaz Somaspor'a kiralandı. (Ajansspor)
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirme arayışında olan Galatasaray, kadro alternatifi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, 3. Lig ekibinde forma giyen Somaspor'un 20 yaşındaki forveti Mehmet Uysal'ı gözüne kestirdi.
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