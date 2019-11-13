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  3. Galatasaray'a 19 yaşında Almanya'dan sol bek geliyor

Galatasaray'a 19 yaşında Almanya'dan sol bek geliyor

Galatasaray'a 19 yaşında Almanya'dan sol bek geliyor

Nagatomo'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Berk Çetin'i renklerine bağlamak üzere.

TM Dijital Haber Merkezi

11.haftası geride kalan Süper Lig’de Ocak ayını belki de en aktif geçirecek olan takımlardan Galatasaray, sol bek arayışına çıktı.

Nagatomo’nun yaşı ve fiziğinin yanı sıra Emre Taşdemir’in sakatlık problemlerini göz önünde bulunduran Fatih Terim’in yönetimden iyi bir sol bek istediği belirtilirken, tecrübeli teknik adamın scout ekibini de harekete geçirdiği ifade edildi.

GALATASARAY BERK ÇETİN'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

Aslında sağ bekte de sorun yaşamasına rağmen Martin Linnes’le o bölgedeki açığını kapatmaya hazırlanan Galatasaray’ın ligin ikinci yarısıyla birlikte solda eksik kalacağı tahmin edilirken, yaz ayı transfer döneminde Umut Meraş’ı elinden kaçıran sarı kırmızılıların hedefinde ilk olarak yerli futbolcu seçeneğinin masaya yatırıldığı öğrenildi.  Sadece Süper Lig ve TFF 1.Lig’de değil Avrupa’da da arayışlara çıkan Galatasaray’ın Borussia Mönchengladbach’ta forma giyen Berk Çetin’i takibe aldığı anlaşılırken, 19 yaşındaki yeteneğin sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi Fatih Terim’i bir hayli iştahlandırdığı bildirildi.


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