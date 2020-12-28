Galatasaray zirve yarışında ağırlığını iyice hissettirmeye başladı

AKŞAM

Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen Cim-Bom, dış sahada daha fazla gol attı! Sarı-Kırmızılılar, form grafiğiyle rakiplerine korku salıyor.

Süper Lig’de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan Sarı-Kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti. Galatasaray, deplasmanda ev sahibi olduğu maçlara göre daha fazla gol sevinci yaşadı. Türk Telekom Stadı’ndaki maçlarda 12 gol atıp 5 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, deplasmanda son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor.

66 NUMARANIN SÜPER DÖNÜŞÜ



Trabzonspor deplasmanında Galatasaray’ın ilk golünü atan Arda Turan, ligdeki 3’üncü sayısını kaydederken her geçen hafta performansını artırmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı formayla en son 2008-2009 sezonunda Trabzon deplasmanına çıkan Arda, o karşılaşmada da fileleri havalandırmıştı. Tecrübeli futbolcu sadece sahadaki katkısıyla değil, takım arkadaşlarına yaptığı liderlikle de Galatasaray’ın bu başarısında pay sahibi oldu.



SOFİANE FEGHOULİ CİDDİ DEĞİL



Bu arada G.Saray’da Trabzon maçında sakatlanan Sofiane Feghouli’nin problemi arka adalesinde. Oyuna devam edemeyen ve yerini Ömer Bayram’a bırakan Feghouli’nin ilk tetkiklere göre durumunun çok ciddi olmadığı ve adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Cezayirli futbolcunun Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor. Ancak oynayamazsa, son maçın forveti Oğulcan Çağlayan’ın onun yerine sağ kanada geçmesi planlanıyor

