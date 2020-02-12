Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk etti.
Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor, ilk maçı 2-0 kazandığı için toplam skorda 3-3'le ve yarı finale adını yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba, 55. (p) ve 85. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 31. dakikada Bammou attı.
Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında, 2-0’ın rövanşında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etmesine rağmen kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçta rakibine 2-0 kaybettiği için kupadan elendi. Maçın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
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