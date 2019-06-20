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  3. Galatasaray Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle görüşüyor

Galatasaray Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle görüşüyor

Galatasaray Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle görüşüyor

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray, küme düşen ve maddi zorluklar yaşayan Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor.

MENAJERİ GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Vatani görevini yerine getirmek için askerlik görevinde bulunan Yusuf Erdoğan'ın menajerinin Galatasaray ile transfer görüşmelerini yürüttüğü ve kısa süre içinde görüşmelerin sonlanacağı belirtildi.

Bursaspor ile 1 senesi daha bulunan 27 yaşındaki futbolcunun yeşil beyazlı ekip ile sözleşmesini fesh etmek istediği ve serbest kalmasının ardından Galatasaray ile masaya oturacağı kaydedildi.

Bu sezon Bursaspor'da 26 lig maçına çıkan Yusuf Erdoğan, 2 gol ve 2 asist üretti.

(Bip Spor)

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