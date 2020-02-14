Galatasaray Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak için harekete geçti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.
Scout ekibi genç ve yetenekli isimleri tarayıp Fatih Terim'in önüne uzun bir liste getirdi. BU listede Terim'in gözüne çarpan isimse Santos'ta forma giyen Yuri Alberto oldu... Hem sağ hem de sol kanatta oynamasının yanı sıra 2001 doğumlu oyuncunun forvet hattında da forma giyebilmesi Terim'in ilgisini çekti. Tecrübeli teknik adam 1 Temmuz'da sözleşmesi bitecek olan Yuri Alberto'nun menajeriyle temas kurulmasını istedi.
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Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldız bonuslarla birlikte kazancını 5 milyon 616 bin euroya (36 milyon 974bin TL) kadar çıkardı. Yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem ise attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bildi.
F.Bahçe’nin N’Sakala ile ilgilenmesi üzerine kulübü Alanya harekete geçti. Akdeniz temsilcisinin yetkilileri sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sol beke yeni bir teklif yapma kararı aldı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.
Mali krizin zirveye çıktığı dönemde göreve gelen Ahmet Nur Çebi ve ekibi Beşiktaş’a yaklaşık 68.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı. Bu paranın 67 milyon TL’si Çebi’nin cebinden çıktı.
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