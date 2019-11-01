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Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün ile olan sözleşmeyi uzattı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.     

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.     

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki futbolcu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

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