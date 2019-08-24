Galatasaray, Yunus Akgün'ü Lazio'ya gönderiyor!

Kostas Mitroglou’yu 1.2 milyon Euro kiralama bedeline gönderen Galatasaray, Yunus Akgün’ü Lazio’ya 7 milyon Euro’ya satarak Falcao’nun işini bitirmek istiyor. Hali hazırda 1.8 milyon Euro’luk FFP açığı bulunan Galatasaray, İtalyanlarla yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Yunus, Lazio’ya gider gitmez, Falcao için de Monaco’ya istediği 5 milyon Euro ödenecek.
Diagne'yi bir türlü satamayan Galatasaray, Samatta transferini gerçekleştiremedi.
Galatasaray'da 2 yıl 8 ay başkanlık yaptığı süre boyunca harcadığı 8 milyon lirayı geri isteyen Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz başlattı.
Falcao, Instagram’da sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor.
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gidiyor. Sarı-Lacivertliler tüm planlarını zorlu deplasmanda kazanıp 2’de 2 yapmak üzerine kurdu.
Göztepe'yi 3-0 gibi net bir skorla yenen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Lens'in performansları akıllarda soru işareti bıraktı.
Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilendiği belirtildi.
Trabzonspor Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin transfer raporunu açıkladı.