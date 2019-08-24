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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Lazio'ya gönderiyor!

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Lazio'ya gönderiyor!

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Galatasaray, Monaco'nun Falcao için istediği 5 milyon Euro'yu Yunus Akgün'ün transferinden elde edeceği gelirle karşılayacak.

Kostas Mitroglou’yu 1.2 milyon Euro kiralama bedeline gönderen Galatasaray, Yunus Akgün’ü Lazio’ya 7 milyon Euro’ya satarak Falcao’nun işini bitirmek istiyor. Hali hazırda 1.8 milyon Euro’luk FFP açığı bulunan Galatasaray, İtalyanlarla yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Yunus, Lazio’ya gider gitmez, Falcao için de Monaco’ya istediği 5 milyon Euro ödenecek.

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