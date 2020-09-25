Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, forvetine kavuşuyor... Nikola Kalinic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.