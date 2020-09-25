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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 12:57
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Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

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Galatasaray, Yunus Akgün'ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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