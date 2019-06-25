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Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle Breel Embolo transferinden vazgeçti

Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle Breel Embolo transferinden vazgeçti

Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Breel Embolo’nun maliyetini duyunca masadan kalktı. İsviçreli forvetin kontratında ’25 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi olduğu ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

2016 yılında Basel’den 26,5 milyon euro’ya transfer olan ve Schalke’de 3 sezondur kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Breel Embolo satış listesine konuldu. Almanların zarar etmek istemediği Embolo’da M.Gladbach’ın devrede olduğu öğrenilirken, tecrübeli golcüyle ilgilenen Galatasaray’ın bonservis bedelini yüksek bulduğu futbolcundan vazgeçtiği belirtildi.

HECKİNG İSTİYOR

Schalke’de 3 sezonda toplam 62 maça çıkan 22 yaşındaki İsviçreli forvet toplamda 13 gol atarken, Embolo’nun değerinin 14 milyon euro’lara kadar düşmesi BundesLiaga ekibinde telaşa yol açtı. Sözleşmesinde ’25 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi yer alan Embolo’da Süper Lig devleri geri adım atarken, Gladbach teknik direktörü Dieter Hecking’in genç oyuncu hakkında olumlu rapor vermesi transfer ihtimalini bir hayli güçlendirdiği iddia ediliyor.

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