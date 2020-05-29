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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 11:16
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Galatasaray, Younes Belhanda'yı Al Hilal'e satıyor

Galatasaray, Younes Belhanda'yı Al Hilal'e satıyor

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Al Hilal, Younes Belhanda için Galatasaray'a 3,5 milyon Euro teklif etti. Cimbom daha önce 10 milyon Euro'luk gelir beklediği Faslı yıldızı, koronavirüs salgını sonrası 5 milyon Euro'ya satmaya razı.

Galatasaray’da gündem Belhanda. Sarı-kırmızılılar’da 5 milyon Euro’yu bulan yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Faslı yıldız için yönetim bir süre önce menajerlere, “Belhanda’ya teklif getirin” çağrısında bulunmuştu. Özellikle Güney ülkelerinde güçlü olan menajerlerle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar karşılık buldu.

Gomis’in takımı Al Hilal, Belhanda’ya talip oldu. İki kulüp arasında transferin gerçekleşmesi adına görüşmeler başladı. Daha önce Belhanda’dan en az 10 milyon Euro’luk bir gelir elde etmeyi hedefleyen Galatasaray Yönetimi, pandemi sürecinin ardından bu rakamı düşürdü.

5 MİLYON EURO’YA BİTER

Yeni sezon planlaması için bütçeyi oluşturabilmek adına her fırsatı değerlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar en düşük ihtimalle 5 milyon Euro bonservis bedeline Güney ekibini ikna etmeye çalışacak. Al Hilal’in ilk teklifinin 3.5 milyon euro olduğu gelen haberler arasında. Galatasaray’da Diagne için de yönetimin aynı Belhanda’da olduğu gibi bir yol haritası çizmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

(Fanatik)

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