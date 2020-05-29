Galatasaray, Younes Belhanda'yı Al Hilal'e satıyor

Galatasaray’da gündem Belhanda. Sarı-kırmızılılar’da 5 milyon Euro’yu bulan yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Faslı yıldız için yönetim bir süre önce menajerlere, “Belhanda’ya teklif getirin” çağrısında bulunmuştu. Özellikle Güney ülkelerinde güçlü olan menajerlerle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar karşılık buldu.
Gomis’in takımı Al Hilal, Belhanda’ya talip oldu. İki kulüp arasında transferin gerçekleşmesi adına görüşmeler başladı. Daha önce Belhanda’dan en az 10 milyon Euro’luk bir gelir elde etmeyi hedefleyen Galatasaray Yönetimi, pandemi sürecinin ardından bu rakamı düşürdü.
5 MİLYON EURO’YA BİTER
Yeni sezon planlaması için bütçeyi oluşturabilmek adına her fırsatı değerlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar en düşük ihtimalle 5 milyon Euro bonservis bedeline Güney ekibini ikna etmeye çalışacak. Al Hilal’in ilk teklifinin 3.5 milyon euro olduğu gelen haberler arasında. Galatasaray’da Diagne için de yönetimin aynı Belhanda’da olduğu gibi bir yol haritası çizmeyi hedeflediği ifade ediliyor.
(Fanatik)
Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
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Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Gündem yeniden Roberto Carlos.
Al Hilal, Younes Belhanda için Galatasaray'a 3,5 milyon Euro teklif etti. Cimbom daha önce 10 milyon Euro'luk gelir beklediği Faslı yıldızı, koronavirüs salgını sonrası 5 milyon Euro'ya satmaya razı.