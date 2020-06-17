Galatasaray, Younes Belhanda'yı Al Ahli'ye satmak üzere

Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediği Younes Belhanda'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Faslı futbolcu, Al Ahli'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifini kabul etti. Suudi ekibi, Galatasaray'a da 4 milyon Euro teklif ederken Cimbom pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açtı.

Galatasaray'da sezon başından bu yana gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden eleştiri alan Younes Belhanda’ya yol göründü. Andone'nin ayrılığı açıklamasının ardından bir yabancının vedası daha an meselesi.



Faslı futbolcuyu iki senedir kadrosuna katmak isteyen hatta geçen sezon devre arasında ciddi bir teklifle gelen Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımı bir kez daha kesenin ağzını açtı.

Belhanda geçen sezon devre arasında da kendisine yapılan teklifi kabul etmiş ancak takımın şampiyonluk yarışı vermesi nedeniyle gidişine teknik heyet tarafından izin verilmemişti. Ancak bu sezon Terim ve kurmaylarının da transfere onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef'i de kadrosunda bulunduran Al Ahli, Galatasaray’la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belhanda’ya yıllık 7 milyon dolar önerirken, sarı kırmızılılarda yıllık 3 milyon 350 bin Euro (Yaklaşık 3.8 milyon dolar) kazanan ancak pandemi döneminde yönetimin yüzde 15’lik maaş indirimini kabul eden yıldız futbolcunun Suudi ekibine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Al Ahli’nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifine olumlu dönüş yapan Belhanda’nın, Galatasaray’a bonservis geliri kazandırarak gitmesine artık kesin gözü ile bakılmaya başlandı.

Oyuncudan ‘Tamam’ yanıtı alan Al Ahli, Galatasaray Kulübü ile de temasa geçti.

AL AHLİ 4 VERDİ, CİMBOM 5 İSTEDİ

Arabistan ekibi, sarı kırmızılı kulübe ise Faslı yıldızın bonservisini almak için 4 milyon Euro teklif etti. Belhanda’nın satışına sıcak bakan Galatasaray Yönetimi’nin ise pazarlığı 5 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi. Sezon bitimi iki kulübün tekrar masaya oturacağı ve transferi sonlandırmak için bir araya geleceği belirtildi.

Eğer taraflar bonservis rakamında anlaşırsa, Galatasaray’da 3 sezon forma giyen ve 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa kazanan Belhanda sözleşme bitimine 1 yıl kala sarı kırmızılılara veda etmiş olacak.

(Hürriyet)