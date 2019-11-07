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  3. Galatasaray, Younes Belhanda için 8,5 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray, Younes Belhanda için 8,5 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray, Younes Belhanda için 8,5 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray’da Younes Belhanda ile devre arasında yollar ayrılıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 9,5 milyon Euro karşılığında Dinamo Kiev’den transfer edilen Faslı futbolcunun bonservis bedelini 8,5 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray’da Younes Belhanda dönemi, Ocak ayındaki ara transferde bitecek. Kendisini eleştiren tezahüratlar yapan Sarı-Kırmızılı taraftarlara el işaretiyle silah hareketi yapıp küfürleşen, sonra da özür dileyen Younes Belhanda’yı teknik direktör Fatih Terim takımdaki ahengin bozulmaması için savundu ama oyuncunun satılmasına da onay verdi.

YÖNETİM FİYATINI BELİRLEDİ

Fas asıllı 29 yaşındaki Fransız yıldız 1 Temmuz 2017’de 9.5 milyon euroya Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından transfer edilmişti. Bu sezon oynadığı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen Belhanda’nın bonservisini Sarı-Kırmızılı yönetim 8.5 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray bu oyuncuyu satarak hem kaynak yaratmak hem de mali yükünden kurtulmak istiyor. Belhanda’ya Arap takımları talip.

ANDONE İÇİN ATAĞA GEÇİLECEK

Alternatifi olmadığı için teknik direktör Fatih Terim’in kadro dışı bırakmadığı oyuncudan gelecek parayı Galatasaray, santrfor Florin Andone için kullanmayı planlıyor. Cim-Bom’un yöneticileri Aralık ayı sonunda İngiliz temsilcisi Brighton’a Andone’nin bonservisini almak istediğini iletecek. Piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Rumen golcü için Cim-Bom en fazla 5.5 milyon euroya çıkmayı planlıyor.

(Star)


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