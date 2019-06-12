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12 Haziran 2019 Çarşamba 13:42 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:42

Galatasaray, Younes Belhanda için 10 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray, Younes Belhanda için 10 milyon Euro talep ediyor

Belhanda için gelen 5 ve 6,5 milyon Euro’luk teklifleri reddeden Galatasaray, Faslı futbolcu için 10 milyon Euro talep ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, UEFA ile yaptığı başabaş anlaşmadan dolayı temkinli adımlar atmaya devam ediyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Ndiaye ve Onyekuru ile vedalaşan sarı-kırmızılı kulüp, Belhanda için gelecek olan teklifleri de tek bir şartla değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray forması giydiği iki sezonda da iki şampiyonluk kazanan Belhanda için şu ana kadar 5 milyon euro ve 6.5 milyon euroluk teklifleri geri çeviren Galatasaray Yönetimi, Faslı futbolcu için 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

Fatih Terim'in "değerini bulması durumunda satılabilir" raporu verdiği Belhanda için Real Betis'in devrede olduğu iddia ediliyor ancak sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgilere göre İspanya'dan şu ana kadar ulaşan bir teklif yok.

Arabistan'dan gelecek olan 10 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak olan sarı-kırmızılı yönetim, Belhandanın menajeri ile de yaptığı görüşmede bu rakamdan aşağıya teklifleri önlerine getirmemesini talep etti.

(Sporx)

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