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aksam.com.tr
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 11:56
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 12:04

Galatasaray yönetiminin zamanlama hatası 60 milyon liraya patladı

Galatasaray yönetiminin zamanlama hatası 60 milyon liraya patladı

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Galatasaray, yılbaşından bu yana 15 kez hisse satışı yaptı, 30 milyon 526 bin adet hisseden kasasına yaklaşık 68 milyon 700 bin lira girdi. Ancak Cim-Bom bu satışı Fenerbahçe derbisinden sonra yapsa 125 milyon 156 bin lira elde edecekti.

Halka açık bulunan kulüplerin, ligde aldığı sonuçlar genel olarak hisselerine de olumlu yansıyor. Hele bu, şampiyonluğa yaklaşıldığı bir dönemdeyse, tavan yapıyor.

Nitekim, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray'ın hisseleri coştu, yatırımcısı güldü. Dolayısıyla şirketin genel anlamda değeri de yükseldi.

Geçen yıl gelen şampiyonluk ve bu sezon da en iddialı takımlar arasında gösterilen sarı-kırmızılıların performansı ile geçen yıl 26 Şubat 2019'da 1.54 olan Galatasaray hisseleri, 25 Şubat 2020'de 4.10 oldu.

Nakit akışı anlamında ciddi sıkıntıları bulunan şirketin hakim hissedarı Galatasaray ise gerek eski başkan Dursun Özbek'e olan yükümlülüklerini yerine getirmek gerekse kulübü döndürmek için yılbaşından bu yana tam 15 kez hisse satışı yaptı. KAP'a yapılan bildirimlere göre 30 milyon 526 bin 475 adet hisse satılırken, bunlardan toplamda 68 milyon 738 bin TL (yaklaşık) bir girdi sağlandı. İlk olarak 6 Ocak'ta ilk satışı gerçekleştiren sarı-kırmızılıların hisse payı da %60,86'ya düştü. 50 günde yapılan bu satışlar beklenip, bugünkü değeriyle nakte dönüştürülmüş olsa ve 3.89 liradan satılsa, 125 milyon 156 bin lira elde edilecekti. Dolayısıyla Cim-Bom 50 günde yaklaşık 50 milyon lira kayba uğradı.

(Milliyet)

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