Galatasaray yönetiminin tek gündemi transfer

Galatasaray yönetiminin haftalık olağan kurul toplantısı salı günü gerçekleşti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal bir araya gelerek gündemdeki konuları masaya yatırdı.
Toplantının ana gündem maddesi ise transfer çalışmalarıydı. Özellikle orta sahaya alınacak oyuncu ve gönderilecek isimler hakkında detaylı bir zirve gerçekleşti.
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Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.
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