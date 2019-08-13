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aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 16:42
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 16:42

Galatasaray yönetiminden sağduyu çağrısı

Galatasaray yönetiminden sağduyu çağrısı

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Galatasaray taraftarının merakla beklediği Falcao için yönetimden mesaj geldi: Rahat olun...

Radamel Falcao ile her konuda anlaşmaya varan ve bu transfer için geri sayıma geçen Galatasaray'da Fransa'dan gelen haberler taraftarlarda endişeye neden oldu.

Fransız basınından L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Falcao için kulübü Monaco'nun son bir hamle yapacağı öne sürüldü.

Haberde Fransız ekibinin başkanı Dmitry Rybolovlev'in Kolombiyalı golcü ile görüşüp en azından 1 sene daha kalmasını isteyeceği kaydedildi.

Yine aynı haberde menajer Jorge Mendes'in Falcao transferinde La Liga'dan Valencia'yı işin içine sokmaya çalıştığı iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin tüm bu gelişmelere rağmen içinin rahat olduğu öğrenildi.

Yönetime yakın kaynaklar, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu transferi kesin olarak bitirdiğini ve Falcao'nun çarşamba veya perşembe günü İstanbul'a geleceğini ifade etti.

Yöneticilerin, çıkan haberlerin taraftarlarda asla endişe yaratmaması gerektiğini söylediği ifade edildi.

BONSERVİS DETAYI

Falcao'nun transferi için Monaco ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis konusunda da detaylar netleşiyor.

Bu transferi bonservis bedeli ödemeden halletmeye çalışan sarı-kırmızılıların Monaco'nun inadını kıramadığı kaydedildi.

Ancak ödenecek rakam konusunda indirim noktasında pazarlıkların olumlu ilerlediği ve 2-3 milyon Euro'luk bir bonservisle bu transferin bitireleceği kaydedildi.

AİLESİNİ BEKLİYOR

Falcao'nun şu anda ABD olan ailesinin Fransa'ya dönmesini beklediği ve yarın ya da perşembe günü İstanbul'da olacağı bildirildi.

Yıldız ismin, cuma günü Süper Lig'in ilk haftasında Denizli ile deplasmanda oynanacak maçı tribünde izleyebileceği öğrenildi.

Falcao'nun takımla birlikte olmasa da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve yöneticiler ile birlikte Denizli'deki sezonun ilk maçın takip etmesi bekleniyor.

(Habertürk)

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