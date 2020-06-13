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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:52
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Galatasaray yönetiminden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Galatasaray yönetiminden Mustafa Cengiz'e ziyaret

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, bir dizi tedavi görüp ameliyat olan Başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'le bir araya geldi. Başkanımızın evinde gerçekleşen toplantıda Galatasaray'ın güncel konuları konuşuldu" ifadelerine yer verildi.

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