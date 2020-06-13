Galatasaray yönetiminden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'le bir araya geldi. Başkanımızın evinde gerçekleşen toplantıda Galatasaray'ın güncel konuları konuşuldu" ifadelerine yer verildi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.
Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyaları hazırladı. Eski başkanlardan Muharrem Usta, cezanın kalkması için gerekli olan muvafakatnameyi verdi.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.