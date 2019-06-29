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  3. Galatasaray yönetiminden Kostas Mitroglou'na: 600 bin Euro verelim takımdan ayrıl

Galatasaray yönetiminden Kostas Mitroglou'na: 600 bin Euro verelim takımdan ayrıl

Galatasaray yönetiminden Kostas Mitroglou'na: 600 bin Euro verelim takımdan ayrıl

Galatasaray Yönetimi geçen sezon devre arası Marsilya’dan transfer edilen ancak gol sıkıntısına çare olamayan Mitroglou ile yollarını ayırmak için formül arıyor.

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı. Cim-Bom, yıllık 2.6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou’ya “Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet” dediler. Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı. Mitroglou’ya Olimpiakos “1 milyon euroluk” öneride bulundu.

(Star)

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