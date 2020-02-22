Galatasaray yönetiminden futbolculara derbi dopingi 7 milyon lira

Galatasaray Yönetimi, Kadıköy’deki zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi, Florya’da yüzleri güldürmeyi başardı. Başkan Mustafa Cengiz’in talimatıyla, Sarı- Kırmızılı futbolcuların geçtiğimiz Ocak ayından kalan transfer taksitleri hesaplara yatırıldı.
Yönetimin, 7 milyon TL civarında bir ödeme yaptığı belirtiliyor. Takımın motivasyonunu yükseltmek amacıyla gerçekleşen bu hamle, futbolcuların keyfini yerine getirdi.
Cengiz ve ekibinin ayrıca, yarın öğle saatlerinde, takımın kamp yapacağı Zorlu Center’daki Raffles Otel’de, oyuncuları ve teknik ekibi ziyaret ederek, onlara destek vereceği, maç için başarı dileklerini ileteceği öğrenildi.
(Fanatik)
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