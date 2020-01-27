Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e sansür

Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasındaki kriz farklı bir boyuta geçti. Öyle ki yönetim, teknik direktör Terim'in maç sonu açıklamalarına sansür uygulamaya başladı.

Galatasaray'da Arda Turan transfer süreciyle patlak veren Fatih Terim ile başkan Mustafa Cengiz ve yönetim arasındaki kriz artarak devam ediyor. Demeç savaşlarında Fatih Terim'in 19.05'te attığı 'Galatasaray için susuyorum' minvalindeki tweet ile tam her şey duruldu derken, yönetim cephesinden gelen 'sansür' hamlesiyle ortalık yeniden alevlendi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı sonrası basın mensuplarının sorduğu yönetim ile arasındaki gerilim üzerine bir açıklama yaptı. Terim, gerekli yanıtı Twitter'dan verdiğini ve artık yeni bir şeyler söylemeyeceğini aktardı. Her maç sonrası yapılan açıklamaları tamamıyla resmi internet sitesine koyan Galatasaray kulübü ise hocanın bu açıklamasına adeta sansür uyguladı.

O AÇIKLAMALAR EKLENMEDİ!

Fatih Terim'in maç sonrası yaptığı tüm açıklamaları sitesine ekleyen Galatasaray kulübü, yönetimden geldiği tahmin edilen talimatla tecrübeli teknik adamın yönetime yanıtını siteye eklemedi. Ayrıca kulüp Twitter hesabından Fatih Terim'in attığı bu tweet'i paylaşmayarak da tavrını ortaya koymuştu. Bu tavır ise taraftarların tepkisini çekti. Fatih Terim'in bu konuda ne düşündüğü ve ne söyleyeceği ise merakla bekleniyor.