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aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:09
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Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e büyük jest

Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e büyük jest

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Milliyet

Transfer nedeniyle Galatasaray yönetimi ile gergin bir dönem yaşayan Fatih Terim için müzede geniş bir köşe ayrılacak, sarı-kırmızılılar bu şekilde hocalarına iyi niyet adımı atacak.

Galatasaray yönetiminden flaş bir adım geldi. Türk Telekom Stadı'nda birkaç yıl önce açılan Galatasaray Müzesi'ndeki "Fatih Terim yanlışı" düzeltiliyor.

Müzenin açılışı sonrasında ortaya çıkan, sarı-kırmızılıların tarihinde futbolcu ve teknik adam olarak önemli bir yeri bulunan Terim, adına yakışır bir şekilde onore edilecek. Müzenin açılışında sadece bir fotoğraf karesiyle tanıtılan, ikinci fotoğrafı ise UEFA Kupası'nda bulunan Terim için artık bir köşe ayrılacak.

Metin Oktay, Turgay Şeren, Jupp Derwall, Brian Birch gibi isimler balmumu heykellerle müzede yer alırken, Fatih Terim'in ise "yaşadığı için" heykelinin dikilmediği belirtiliyordu.

Galatasaray'ın başında 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğunu gören tecrübeli teknik adam; 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TFF Süper Kupası kazandı. Ancak bu kadar başarıya rağmen Galatasaray Müzesi'nde efsane teknik adama yeterince yer ayrılmamıştı.

"HOCAMIZ MÜZEDE İYİ TEMSİL EDİLMELİ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçen yıl, "Fatih Hoca, müzede iyi temsil edilmeli. Ben onun da heykelinin olmasını dilerdim. Ama olmadı. Biz çalışacağız. Müzemizin alanı yeterli değil. Biz müzede bir heykelinin olmasını istiyoruz" demişti.

Bunun sonrasında Terim'in müzedeki yerinin daha büyütülmesi ve bununla ilgili bir çalışma başlatılması kararı alındı. Galatasaray Yönetimi'nin bu kararında ise son dönemde yaşananların etkili olduğu öğrenildi.

Transfer konusunda hocalarının isteklerini yerine getiremeyen ve bu nedenle zaman zaman basın toplantılarında tecrübeli hocanın isyan etmesine sebep olan sarı-kırmızılı yönetim, bu hareketi iyi niyet adımı olarak görerek, hocalarının gönlünü almak istiyor.

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