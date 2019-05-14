Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0452
  • 6,7987
  • 252.139
  • 86.829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray yönetiminden bomba açıklama! 'Makas açılacak diye korkuyorlar'

Galatasaray yönetiminden bomba açıklama! 'Makas açılacak diye korkuyorlar'

Galatasaray yönetiminden bomba açıklama! 'Makas açılacak diye korkuyorlar'

Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası tek ses Karadeniz'den yükselmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de 'topa girdi.' Galatasaraylı yöneticiler de "Şampiyon olursak makası daha da açacağız, bundan korkuyorlar" dedi.

Ligin son haftaları hakem tartışmalarını iyice alevlendirdi.

Galatasaray'ın, Ç. Rizespor galibiyetinin yankıları ise beklenenden büyük oldu. Hakem yönetiminden şikâyet eden Ç. Rizespor yönetimine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de destek verdi. Ancak hakem hatalarından yakınırken asıl hedefe Galatasaray'ın konulması ve yapılan imalı açıklamalar dikkatlerden kaçmadı. Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ "Saha dışı etmenlere güvenemiyoruz, baktığımızda bazı hakemlere güvenmekte zorlanıyoruz" dedi.

Dört bir yandan Galatasaray aleyhinde konuşmalar yapılırken, sarı-kırmızılı yönetim bir cevap metni hazırladı ancak başkan Mustafa Cengiz, yazıya son şeklini vermek için bekledi.

Beş sene üst üste

Sarı-kırmızılı yöneticiler diğer kulüplerin açıklamalarını hayretle takip ettiklerini dile getirdi. Bu sezon hakem kararlarından en çok kendilerinin çektiklerini belirten Galatasaraylı yöneticiler haksızlığa uğradıkları konularda yalnız bırakıldıklarını hatırlatıyor.

"Çok uzağa gitmeye gerek yok. Fenerbahçe maçında yaşadıklarımız belli" diyen sarı-kırmızılılar, rakip takımların yöneticilerinden üst üste gelen açıklamaları "Galatasaray korkusu"na bağlıyor.

"Bu sene de şampiyon olursak makas çok açılacak" ifadelerini kullanan yöneticiler "Ekonomik olarak rakiplerimizden çok daha iyi durumdayız. Bizi bu sezondan sonra kimse tutamaz ve beş sene üst üste şampiyonluk gelir. Endişeleri ve korkuları bu" diyor.

(Türkiye)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iskeleden denize atlayarak intihar etmek isteyen kadın, iskelede görevl

İskeleden Denize Atlayan Kadını Gemi Görevlisi Böyle Kurtardı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'yi kıskandılar! 'Bizim için hayal olur'

Ramazan ayında işçi ve işverenin yükümlülükleri nelerdir?