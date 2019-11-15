Galatasaray yönetiminden Belhanda'nın menajerine talimat: Kulüp hulun!

Performansı ile dökülen, Younes Belhanda taraftara ettiği küfür sonrasında da iyice gözden düştü.

Artık topun ağzındaki Faslı oyuncunun menajerini çağıran G.Saray yönetimi, 1 sezon daha kontratı olan ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan oyuncu için takım bulunmasını istedi.

Belhanda bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 2 gol 1 asistle oynadı.

(Sabah)