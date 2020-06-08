Galatasaray yönetiminden 27 milyon TL'lik ödeme

Süper Lig'in yeniden başlamasına 4 gün kala Galatasaray yönetiminden kritik bir hamle geldi…
Hürriyet'te yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar, şampiyonun belirleneceği son 8 maç öncesi futbolculara toplam 3.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 27 milyon TL) ödeme yaptı.
Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana naklen yayın ve maç günü gelirleri dahil birçok kaynaktan mahrum kalmasına rağmen oyunculara maaş ödemesi yapılacağı sözünü veren Mustafa Cengiz yönetimi, büyük fedakârlıklar sonucu 3.5 milyon Euro temin edip geçen hafta takıma dağıttı.
Yüzde 15 indirimde anlaşmışlardı
Sarı kırmızılı yönetimin bu hamlesinde, futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs pandemisi nedeniyle maaşlarında yüzde 15 kesinti yapmayı kabul etmeleri de büyük rol oynadı. 12 Haziran'da Süper Lig'in yeniden başlamasıyla beraber kulübün kasasına yeniden nakit para akışı gerçekleşmesi bekleniyor.
Hesaplar tuttuğu taktirde haziran ayı sonuna dek futbolculara yeni bir ödeme daha yapılacak. Galatasaray, ligin kalan bölümünde ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanında verecek.
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı deneyimli sağ bek Mauricio Isla tercihini yaptı. Sarı-lacivertli ekiple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Şilili futbolcunun yeni adresi Arjantin olacak.