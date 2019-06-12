Galatasaray yönetiminde endişeli bekleyiş

Galatasaray bir yandan şampiyonluk sevinci devam ederken, bir yandan heyecanla yeni transferler bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise diken üzerinde. Galatasaray'ın mart ayındaki olağan genel kurulunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş denetim kuruluna da ibrasızlık çıkmıştı.

Tüzüğe göre Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması gerekiyordu. Ama Cengiz ve kurmayları bu ibrasızlığı kabul etmeyip, konuyu mahkemeye taşımıştı.

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi yöneticilerden Okan Böke'nin aldırmış olduğu tedbir kararını kaldırdı.

Cengiz aday olamayacak

Salı öğle saatlerinde yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetimde telaş başladı. Gözler de 13 Haziran'da yani perşembe günü 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek davayı çevrildi.

İkinci başkan Abdürrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın açtığı davada, mahkeme tedbiri kaldırır ve genel kurul üyeleri lehinde karar verirse seçim kararı alınacak.

İşin diğer boyutu ise bu şekilde seçime gidildiği takdirde Mustafa Cengiz ve kurulları yeni seçimde aday olamayacak.

(Türkiye)